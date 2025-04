Martedì 22 aprile il Vaticano ha diffuso le immagini della camera ardente con la salma di Papa Francesco, vegliata da religiosi e suore in preghiera. Il feretro, in legno e avvolto da un drappo rosso, sarà presto trasferito nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli. I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della Basilica. Per sua volontà, Francesco sarà sepolto alla basilica romana di Santa Maria Maggiore.