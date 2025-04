Preoccupa il crescente clima di antisemitismo, che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica, ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti. Cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. .