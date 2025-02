Papa Francesco, condizioni cliniche in lieve miglioramento

Le condizioni cliniche di Papa Francesco sono in lieve miglioramento, è senza febbre e i parametri emo dinamici continuano ad essere stabili. Per il secondo giorno di seguito il bollettino medico sulle condizioni di salute di Bergoglio ha un tono cautamente positivo Papa Francesco resta comunque a riposo. Il suo quadro clinico resta complesso anche in considerazione della sua età. Non ha ricevuto visite, il Papa si è alzato nuovamente dal letto, ha fatto colazione e pranzato seduto in poltrona, ha ricevuto l'Eucarestia. Il Pontefice è riuscito di nuovo a dedicarsi alle sue attività lavorative, ha firmato alcuni documenti e ha avuto colloqui telefonici. Continua a non essere sottoposto a somministrazione supplementare di ossigeno, dunque respira autonomamente. Notizia positiva considerata l'infezione polmonare bilaterale per la quale è ricoverato. Segue una terapia farmacologica che sembra avere l'effetto sperato. Fuori dall'ospedale per tutto il giorno gruppetti di fedeli si sono raccolti in preghiera davanti alla statua di San Giovanni Paolo II il mondo cattolico, non solo preoccupato, si stringe attorno al Pontefice. Sulle sue condizioni di salute si rincorrono voci. Ma, parlando da Bologna, è il Presidente della Cei, la Conferenza episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, a mettere a tacere: "Direi che siamo nella direzione giusta di un pieno recupero che speriamo avvenga presto". .