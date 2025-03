Papa Francesco, dopo 25 giorni medici sciolgono la prognosi

Dopo 25 giorni di ricovero, i medici del Policlinico Gemelli hanno sciolto la prognosi. Le condizioni cliniche di Papa Francesco continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni scorsi si sono ulteriormente consolidati. Lo confermano gli esami del sangue e la buona risposta alla terapia farmacologica. Ma, come avevano anticipato fonti vaticane, è presto per parlare di rientro a Casa Santa Marta. La complessità del quadro clinico e l'importante quadro infettivo presentato al ricovero si legge nel bollettino diramato dalla sala stampa vaticana rendono necessario continuare la terapia medica farmacologica in ospedale. Il Papa non è in imminente pericolo di vita, ma il quadro resta complesso e permangono altri pericoli anche a causa dell'età. È un momento delicato e atteso che fa intravedere la luce in fondo a questo tunnel, durante il quale più volte si è temuto per il peggio. Bergoglio continua le terapie respiratoria e motoria ogni mattina, dopo la ventilazione meccanica non invasiva della notte, passa all'ossigenazione ad alti flussi con le cannoni nasali. Per il secondo giorno, dalla sua camera al decimo piano dei gemelli, ha seguito in video gli esercizi spirituali della Curia romana in Aula Paolo Sesto, informato delle alluvioni in Argentina, esprime la sua vicinanza alle persone colpite. Al Papa è stato rivolto il primo pensiero del segretario della Cei nella relazione al Consiglio permanente della Conferenza episcopale. Matteo Zuppi ha detto Vogliamo fargli arrivare l'attaccamento e la preghiera dell'intera Chiesa in Italia perché senta forte la nostra vicinanza. E poi, come fatto da Bergoglio domenica nell'angelus un pensiero al momento internazionale delicato. Da Papa Francesco viene un grande insegnamento spiega Zuppi Non dimenticare il dolore. .