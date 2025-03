Papa Francesco, giornata dedicata a preghiera e lavoro

Nessun bollettino medico, come annunciato, le prossime informazioni cliniche arriveranno sabato sera, ma fonti vaticane fanno sapere che Papa Francesco ha trascorso una giornata serena alternando riposo, preghiera è stato 20 minuti nella cappella al decimo piano del Gemelli e un po' di lavoro. Il Papa sta proseguendo la terapia respiratoria e la fisioterapia motoria prescritte dai medici. Continua anche l'alternanza, tra ventilazione meccanica di notte e ossigenazione ad alti flussi di giorno mediante cannule nasali. La situazione appare stabile, ma in un quadro complesso. La valutazione sulla polmonite richiede ancora tempo e dunque la prognosi resta riservata. Non si hanno notizie di viste ricevute, ma soprattutto non si sa ancora in che modalità avverrà l'angelus di domenica, anche se tutto fa pensare che per la quarta settimana sarà diffuso il testo scritto. Domenica pomeriggio, tra l'altro, avranno inizio gli esercizi spirituali di Quaresima della Curia romana, in comunione spirituale con il Papa. Si vedrà in che forma lui praticherà le sue meditazioni. Intanto non si ferma l'eco del messaggio audio diffuso giovedì sera, per la prima volta dopo 20 giorni si è sentita la voce di Papa Francesco. Flebile, fragile, a tratti poco più di un soffio, ma determinata nel suo intento e ringraziare i fedeli per il sostegno che gli stanno donando. Un grazie che ha ribadito anche sul suo profilo X. Al tempo stesso, il Pontefice ha poi inteso ribadire che è presente, seppure nella sofferenza, un modo significativo per mettere a tacere tante voci ed illazioni. .