Papa Francesco: quanta volontà di morte nei conflitti

Quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo. Quanta violenza vediamo spesso anche nelle famiglie, nei confronti delle donne o dei bambini. Quanto disprezzo si nutre a volte verso i più deboli, gli emarginati, i migranti. In questo giorno vorrei che tornassimo a sperare e ad avere fiducia negli altri. Anche in chi non c'è vicino o proviene da terre lontane, con usi, modi di vivere, idee, costumi diversi da quelli a noi più familiari, poiché siamo tutti figli di Dio .