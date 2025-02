Papa Francesco, Vaticano: condizioni stazionarie in lieve miglioramento

Le condizioni cliniche di Papa Francesco si presentano stazionarie. Gli esami del sangue mostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori. È quanto riporta l'ultimo bollettino medico diramato dalla sala stampa vaticana dopo la visita dei medici del Policlinico Gemelli di Roma che stanno seguendo il Pontefice in questo suo ricovero. Piccoli segni di miglioramento. Bergoglio ha ricevuto l'eucarestia. I medici che lo seguono gli hanno imposto riposo assoluto. Non riceve visite se non dei diretti collaboratori. Ha fatto eccezione nel pomeriggio Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è venuta al Policlinico dove il Pontefice è ricoverato da venerdì. Un incontro di venti minuti per esprimergli gli auguri di pronta guarigione a nome del governo e dell'intera Nazione. Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo, si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi che spiega che i due hanno scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo, il commento di Giorgia Meloni. Papa Francesco si è alzato dal letto, ha sfogliato alcuni quotidiani, quindi, si è dedicato alle sue attività lavorative. Non è sottoposto a somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile. Notizie confortanti, insomma, che vanno comunque lette nel contesto di un quadro clinico molto complesso. Il Papa è affetto da una polmonite bilaterale, una patologia seria, soprattutto per una persona di ottantotto anni. Preghiamo per la sua salute e il benessere del Pontefice è l'invito della Conferenza Episcopale italiana. .