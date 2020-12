Papa ha la sciatalgia, niente riti di fine e inizio anno

Papa Francesco ha problemi all'anca, soffre da molto tempo di una dolorosa sciatalgia che gli procura sofferenza anche per movimenti semplici, persino camminare gli causa problemi e per questo spesso ondeggia visibilmente come si è potuto vedere nelle ultime celebrazioni natalizie. Il Papa in pubblico maschera bene la sofferenza, anche se qualsiasi movimento brusco comporta lo spostamento dell'equilibrio e finisce per causargli fitte insopportabili all'anca, un dolore che esattamente un anno fa, quando il 31 dicembre una fedele l'asiatica lo strattonò bruscamente obbligandolo a una brusca rotazione del corpo suscitò la sua reazione seguita poi dalle sue pubbliche scuse. Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Adesso la sciatalgia, complici anche i lunghi e ripetuti riti di questo periodo che lo hanno obbligato a restare per molto tempo in piedi, si è acutizzata. Bergoglio non potrà presiedere il tradizionale Te Deum di ringraziamento del 31 dicembre, né la messa del 1° gennaio. Al suo posto per il primo appuntamento ci sarà il decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re e il primo giorno dell'anno la celebrazione sarà presieduta dal segretario di stato il cardinale Pietro Parolin. Il Vaticano tranquillizza sulla salute del Papa e fa sapere in contemporanea con la comunicazione del doloroso attacco di sciatalgia di cui soffre Francesco che Bergoglio guiderà comunque il 1° gennaio l'Angelus delle ore 12 dalla biblioteca del Palazzo apostolico.