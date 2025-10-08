Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione

Nessun cenno alle frizioni con l'Ambasciata d'Israele presso la Santa Sede, come si aspettava a qualcuno. Il Pontefice, in piazza San Pietro davanti ai tanti fedeli presenti, ha sottolineato invece la necessità di farsi strumenti di pace, di pensare che nessuna strada è senza ritorno. "La risurrezione di Cristo ci insegna che non c'è storia tanto segnata dalla delusione o dal peccato da non poter essere visitata dalla speranza. Nessuna caduta è definitiva, nessuna notte è eterna, nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre". Il dolore umano non è negazione delle promesse di Dio, dice Leone XIV nei saluti nelle varie lingue del mondo, e rinnova ancora una volta l'appello a pregare per la pace. Non aggiunge parole che possano in qualche modo richiamare alle frizioni con l'Ambasciata dopo l'intervista del Cardinal Parolin. Nel secondo anniversario del 07/10, infatti, qualche crepa si è accentuata. L'Ambasciata di Tel Aviv presso la Santa Sede ha duramente criticato le parole del Segretario di Stato, Pietro Parolin. "Rischia di minare gli sforzi per la pace" ha detto. "Si concentra sulla critica a Israele trascurando il continuo rifiuto di Hamas a rilasciare ostaggi o a porre fine alla violenza": sono le parole utilizzate dall'Ambasciata che parla di uso problematico dell'equivalenza morale. La risposta di Prevost chiude, almeno per ora, la questione: la posizione di Parolin è la posizione della Santa Sede. .

Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Guerra Israele, abbordata la nuova Flotilla diretta a GazaGuerra Israele, abbordata la nuova Flotilla diretta a Gaza
mondo
Guerra Israele, abbordata la nuova Flotilla diretta a Gaza
00:01:00 min
| 7 ore fa
