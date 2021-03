Papa in Iraq: a tutti i vaccini contro il Covid

La mia visita a Vienna al tempo in cui il mondo intero sta cercando di uscire dalla crisi della pandemia da covid 19 che non ha solo colpito la salute di tante persone, ma ha anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e instabilità, questa crisi richiede sforzi comuni da parte di ciascuno per fare tanti passi necessari, tra cui un'equa distribuzione dei vaccini per tutti, ma non basta, questa crisi è soprattutto un appello a ripensare ai nostri stili di vita, il senso della nostra esistenza, si tratta di uscire da questo tempo di prova migliori di come eravamo prima, di costruire il fituro più su quanto ci unisce che su quanto ci divide.