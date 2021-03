Papa in Iraq: cristiani vogliono continuare loro presenza

Anche in Iraq la Chiesa cattolica desidera essere amica di tutti e attraverso il dialogo collaborare in modo costruttivo con le altre religioni per la causa della pace. L'antichissima presenza dei cristiani in questa terra è il miglior contributo alla vita del Paese, costituiscono una ricca eredità che vuole poter continuare a essere al servizio di tutti, la loro partecipazione alla vita pubblica da cittadini che godono pienamente di diritti, libertà e responsabilità, testimonierà che un sano pluralismo religioso, etnico e culturale può contribuire alla prosperità e all'armonia del Paese.