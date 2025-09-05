Papa inaugura Borgo Laudato sì: siamo creature, non creatori

"La cura del creato, dunque, rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano. Un impegno da svolgere all'interno del creato stesso, senza mai dimenticare che siamo creature tra le creature e non creatori". Nel bellissimo borgo Laudato Sì, tra natura, animali, piante e fiori, il Pontefice ricorda che siamo creature e non creatori. Un passaggio dell'omelia nella serra del borgo, inaugurato e pronto all'attività, all'insegna della cura del creato e della sostenibilità. Il progetto voluto da Papa Francesco segue i principi ispiratori dell'enciclica Laudato Sì, ed è un esempio virtuoso di economia circolare. Papa Leone XIV ha sposato totalmente la realizzazione e ha visitato il borgo ormai in diverse occasioni, fermandosi in preghiera davanti alla statua della Madonnina. L'inaugurazione dell'ala agricola, la serra, le vigne rappresentano anche un momento per salutare i dipendenti e le famiglie, gli studenti protagonisti del grande progetto educativo dell'area. Papa Leone visita il borgo, si ferma al laghetto, saluta e dedica parole piene di sentimento alla natura e al creato, ricordando Papa Francesco che definiva questo luogo un seme di speranza. .