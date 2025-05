Papa, l'aiuto di Prevost alla popolazione alluvionata

Ricorda così la mattina del 10/03/2023, Padre Felix Fiesta, parroco di Limo, cittadina di poco meno di 10000 abitanti nel Nord del Perù. Le forti piogge, il fiume Leche che esonda, le strade che si allagano, la disperazione degli abitanti e quella chiamata all'allora Vescovo di Chiclayo, Robert Francis Prevost, che si precipita lì in meno di un'ora, in mezzo al fango, tra la sua gente, a portare provviste e aiuti concreti come vestiti e viveri, certo, ma non solo. Prevost lanciò poi Lavoro, un invito accolto da molti a rimboccarsi le maniche e ad aiutare attivamente queste famiglie in difficoltà. Il suo impegno a occuparsi degli ultimi nasce qui, in queste terre, alla periferia del mondo, prima del missionario e poi da Vescovo. gente le camp e stava con el. um Che lì a tenerlo mas tiempo con con con Da allora quasi tutto è cambiato, a parte quei segni che il livello raggiunto dall'acqua in quelle ore drammatiche ha tratteggiato sui muri. Alcune case sono state ricostruite e dei muretti antiallagamento sono comparsi di fronte alle porte delle case affacciate in strada, e quel Vescovo con gli stivali in gomma, è ora diventato Papa. .