Papa Leone: "Dio non vuole la guerra, vuole la pace"

00:02:28 min
1 ora fa

Dio vuole la pace. Papa Leone XIV scandisce con forza queste parole davanti ad oltre 80.000 persone in piazza San Pietro per la canonizzazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Usa toni incisivi a sottolineare la forza della richiesta. "Ai governanti, ripeto, ascoltate la voce della coscienza. Le apparenti vittorie ottenute con le armi, seminando morte e distruzione sono in realtà delle sconfitte e non portano mai pace e sicurezza. Dio non vuole la guerra, Dio vuole la pace." Non sciupare la vita, questo l'invito e l'esempio che i nuovi santi hanno sancito con la propria vita. Il Pontefice nel giorno delle sue prime canonizzazioni lo ripete in piazza S. Pietro dopo la formula scandita davanti ai fedeli. "Beatos Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis Sanctos esse decernimus et definimus ac Sanctorum Catalogo adscribimus. Carissimi, i santi Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. Si incoraggiano con le loro parole." Il rischio più grande della vita è sprecarla, ripete Papa Leone XIV davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, ai familiari dei nuovi santi e alle migliaia di fedeli in piazza e nelle vie circostanti, ricordando la vita dei due nuovi santi morti giovani e che per i giovani, hanno rappresentato tanto e infatti sono molti i ragazzi in piazza, le bandiere da ogni parte del mondo. In una delle preghiere in lingua francese l'invito affinché i responsabili dei popoli e delle nazioni, proseguano nella continua ricerca del bene comune e custodiscano la dignità della persona, perseverino nella via del dialogo e della concordia perché, sottolinea Papa Leone, le vittorie ottenute con la guerra sono sconfitte. .

Mo, Israele intensifica i bombardamenti su Gaza
A Londra quasi 900 arresti alla manifestazione per Palestine Action
Bruxelles, migliaia in piazza per Gaza e contro Israele
Global Flottilla, missione pronta a partire tra pochi giorni
Serbia, Pride e protesta anti-governo si uniscono a Belgrado
Israele, nuove proteste per ostaggi e fine della guerra
Mosca colpisce sede governo Kiev, più grande attacco da 2022
Carlo Acutis proclamato santo da Papa Leone XIV
Ucraina colpisce oleodotto Druzhba in Russia con droni
Presto a casa i 300 sudcoreani arrestati dall'ICE
Chicago, in migliaia scendono in piazza contro l’ICE
Cina, scienziati sulla missione di difesa dagli asteroidi
