Papa Leone XIV, 100mila fedeli a Roma per il Giubileo delle confraternite

Due lunghe processioni, la prima formata dalle confraternite maggiori arrivate da Italia, Spagna e Francia, la seconda formata dalle confraternite minori. Camminano lentamente, fino davanti al Circo Massimo. 100.000 i fedeli. Anche a loro si rivolge in un messaggio il Pontefice, nel quale parla del bisogno di giustizia, della domanda di maternità e paternità, del desiderio di spiritualità, e poi punta il dito sul poco dialogo nel mondo a vantaggio di toni gridati e bufale. In processione gli stendardi delle confraternite. Per la prima volta vengono portate in Italia due statue arrivate dalla Spagna: il Santísimo Cristo de la Expiracion, del 1682, sorretto da 42 portantini, e la Vergine della Speranza di Malaga, posta su una struttura sorretta da 270 persone. Il Giubileo delle confraternite alla vigilia della messa di insediamento di Papa Leone XIV. "Avremo 6.000 uomini delle forze dell'ordine lungo l'arco della giornata, 500 vigili del fuoco, un migliaio di volontari e un migliaio di steward, oltre a tutti i sistemi più importanti per la difesa". Sulla capitale no fly zone e divieto di navigazione nel Tevere. I fedeli che vorranno accedere a Piazza San Pietro e via della Conciliazione per assistere alla cerimonia solenne dovranno passare due filtri di sicurezza con metal detector. Per garantire l'incolumità delle 200 delegazioni arrivate da tutto il mondo Nicola Veschi, Sky TG 24. .