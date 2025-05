Papa Leone XIV, chi è il primo Pontefice statunitense

Iniziamo a conoscere Papa Leone XIV al secolo Robert Francis Prevost. Il nome scelto vuole essere un omaggio a Papa Leone XIII, l'autore della Rerum Novarum, la prima enciclica sociale della storia e probabilmente anche un messaggio di quello che sarà il cuore pulsante del suo pontificato. Papa Leone XIV nasce a Chicago nel 1955 e il prossimo 14 settembre compirà settant'anni. È il primo Papa statunitense della storia, è il primo Papa Agostiniano. Nel 1977 infatti entra a far parte dell'ordine di Sant'Agostino. È stato anche uno stretto collaboratore di Papa Francesco nel corso degli anni. Guardiamo al suo motto episcopale, ha scelto "in illo uno unum", una frase di Sant'Agostino um che significa nell'unico Cristo, siamo uno. Ma andiamo a ripercorrere alcune delle tappe più importanti della sua vita e della sua carriera, a partire dal 1982, anno in cui arriva a Roma per studiare diritto canonico presso la Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, sempre nel 1982 riceve l'ordinazione sacerdotale, mentre dal 1985 al 1999 è impegnato in Perù come missionario. Ed è proprio in Perù che qualche anno più tardi nel 2015 diventerà vescovo, nominato vescovo di Cicla. Nel 2018 ottiene invece la nomina a vicepresidente della Conferenza episcopale peruviana. Altri incarichi significativi. Nel 2020 diventa membro della congregazione per i Vescovi, nonché amministratore apostolico della diocesi di Callao, siamo sempre in Perù. Tre anni più tardi invece viene nominato prefetto del dicastero per i vescovi, diventa anche presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, un anno importante per lui, perché viene creato Cardinale da Papa Francesco. Il 06 febbraio del 2025 viene nominato Vescovo della chiesa suburbicaria di Albano a Roma. Queste dunque solo alcune delle tappe più significative della vita di Papa Leone XIV. .