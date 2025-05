Papa Leone XIV, chi è Robert Francis Prevost

Stiamo iniziando a conoscere Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955. Il prossimo 14/09 compirà settant'anni. Si tratta del primo Papa nord-americano della storia e del primo Papa agostiniano. Ed è proprio di Sant'Agostino il motto da lui scelto "In illo uno unum" ovvero "nell'unico Cristo siamo uno". Nell'ordine di Sant'Agostino entra nel 1977 come novizio, nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio a Saint Louis, che ha voluto rendere omaggio al pontefice neoeletto pubblicando un messaggio sul sito. Scrivono di lui come di un uomo di profonda integrità, un vero ascoltatore, un compagno per chi è ai margini della società. Lo consideriamo un costruttore di ponti radicato nello spirito di Sant'Agostino. Hanno poi pubblicato alcune foto che lo immortalano giovane, era allora novizio, come vediamo in questo scatto, ma anche insieme ai suoi predecessori. Parliamo di Papa Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Anche in un'immagine che lo ritrae insieme a Papa Ratzinger. E poi infine lo scatto, insieme a Papa Francesco di cui, lo ricordiamo, è stato uno stretto collaboratore. Ripercorriamo insieme altre tappe importanti della sua vita e della sua carriera. Nel 2015 viene nominato Vescovo di Chiclayo, in Perù, un paese che conosce molto bene, ha trascorso tanti anni lì, è stato un missionario. Nel 2018 diventa Vicepresidente della Conferenza Episcopale peruviana. Nel 2020 invece diventa membro della Congregazione per i Vescovi e Amministratore apostolico della Diocesi di Callao. Risale proprio al 2020 uno scatto pubblicato dallo stesso Prevost sul suo profilo Facebook che lo ritrae a cavallo, in Perù. Infine arriviamo a un altro anno importante, il 2023, diventa Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina e viene creato Cardinale da Papa Francesco. Queste però sono solo alcune delle tappe più importanti della vita di Papa Leone XIV. A te. .