Papa Leone XIV: disarmiamo le parole per disarmare la terra

Il peso delle parole, l'importanza di un'informazione equa e non muscolare o aggressiva. Papa Leone XIV si presenta alla stampa internazionale scegliendo lui stesso parole chiare e dirette. "Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra". I tempi non sono semplici e Sant'Agostino, dice il Papa, ripeteva: viviamo bene e i tempi saranno buoni, noi siamo i tempi. E non sono parole leggere. La ricerca della verità, dice Papa Prevost ai giornalisti, e la responsabilità di usare parole che, disarmate, invitino alla pace e non siano aggressive, ideologiche o faziose, che rifuggano la guerra. Primo saluto alla stampa, ma anche primi contatti internazionali proprio in tema di conflitti. La Santa Sede, infatti, conferma una telefonata con Zelensky. Del resto, ha chiarito subito Papa Leone Laura Ceccherini, Sky TG 24. .