Papa: giornalisti non cerchino consenso ad ogni costo

"Vi ringrazio per il lavoro che avete fatto e state facendo in questo tempo, che per la Chiesa è essenzialmente un tempo di grazia. Nel Discorso della Montagna Gesù ha proclamato: "Beati gli operatori di pace". Si tratta di una beatitudine che ci sfida tutti e che vi riguarda da vicino, chiamando ciascuno all'impegno di portare avanti una comunicazione diversa. Che non ricerca il consenso a tutti i costi, non si riveste di parole aggressive. Non sposa il modello della competizione, non separa mai la ricerca della verità, dall'amore con cui umilmente dobbiamo cercarla".