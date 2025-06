Papa Leone XIV: "Imparare ad amare in tempi di conflitto"

Nelle società segnate da conflitto e narcisismo rimanere accanto a chi soffre. Papa Leone si rivolge ai seminaristi riuniti in Basilica per il Giubileo a loro dedicato. Dal Pontefice l'invito alla preghiera e al discernimento, per essere testimoni di speranza ed evangelizzatori in un mondo che sta vivendo una fase molto difficile. "Oggi in modo particolare, in un contesto sociale e culturale, segnato dal conflitto e dal narcisismo, abbiamo bisogno di imparare ad amare e di farlo come Gesù." Ai futuri sacerdoti il Pontefice indica la via. "In questo impegno, qual è il vostro compito? È quello di non giocare mai al ribasso, di non accontentarvi, di non essere solo ricettori passivi ma appassionarvi alla Poi l'appello ad ascoltare il grido degli ultimi facendo della propria vita un dono d'amore, far sì che il loro percorso sia un'avventura affascinante, il cui motore sia essenzialmente il cuore. I seminaristi lo interrompono con applausi e scandiscono il suo nome, un momento di commozione in Basilica e un forte applauso quando Papa Leone XIV cita Bergoglio. Siate ponti e non ostacoli all'incontro con Cristo, conclude Papa Prevost nell'incontro con i seminaristi. Annunciatori miti e forti della parola che salva, servitori di una chiesa aperta e in uscita missionaria. Laura Ceccherini che salva, servitori di una chiesa aperta e in uscita missionaria. .