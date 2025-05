Papa Leone XIV, domani la messa di inizio Pontificato

Leone XIV iniziò ufficialmente il suo Ministero Petrino con la celebrazione solenne, un rito di grande valore simbolico che rimarca la valenza specifica delle insegne episcopali Petrine che vengono imposte al Papa: il Pallio e l'Anello del Pescatore. Momento fondamentale della celebrazione, altro tassello di inizio pontificato. Il Pallio è un paramento liturgico realizzato con lana di agnelli, rievoca il buon pastore che porta sulle spalle la pecorella smarrita. In sostanza, è una fascia di tessuto che si appoggia sulle spalle, è decorata con croci nere di seta che raffigurano i chiodi della croce di Cristo. Altro simbolo che accompagnerà il pontificato, l'Anello del Pescatore. Dopo questo momento il Papa si muove in processione sul sagrato, dove inizia la liturgia della parola. Ed è proprio dopo questo punto che tre cardinali dei tre ordini, diaconi, presbiteri e vescovi, e di continenti diversi, si avvicinano. Il primo gli impone il Pallio, il secondo chiede con una speciale preghiera la presenza e l'assistenza del Signore sul Papa, il terzo pronuncia un'orazione e gli consegna l'Anello del Pescatore. Segue il rito simbolico dell'obbedienza, prestata al Papa da 12 rappresentanti di tutte le categorie del popolo di Dio, provenienti da varie parti del mondo. Momenti di grande valenza simbolica davanti alle delegazioni mondiali, Capi di Stato e di Governo e le migliaia di fedeli che ancora una volta arrivano a Roma per il Pontefice. Per loro il primo giro in Papamobile di Leone XIV, che inizia a comporre il suo pontificato di parole e concetti che lo caratterizzeranno: giustizia, verità, attenzione ai poveri e a chi soffre, ai Ceccherini TG 24. .