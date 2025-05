Papa Leone XIV, la sua campagna per contrastare il Covid

Questo video appello che vede protagonista Papa Robert Francis Prevost risale alla fine del 2020. L'uomo che diventerà cinque anni dopo il Capo della Chiesa cattolica è il vescovo della diocesi di Chiclayo, in Perù. La situazione per quel che riguarda il Covid è in quel momento già disastrosa, ma solo pochi mesi dopo il paese risulterà essere addirittura quello con il più alto tasso di mortalità al mondo. Prevost si occupa delle anime, certo, e per infondere un po' di speranza in chi soffre percorre le strade deserte della sua diocesi, accompagnato da due sacerdoti in una lenta processione. Ma non gli basta. Vuole fare di più e lancia un appello, per l'appunto, raccolto da molte persone, per l'acquisto di un impianto per l'ossigeno. Alla fine ne verranno comprati due, tale è il successo dell'iniziativa. Uno verrà collocato nella città di Chiclayo, l'altro invece troverà posto a un'ora di strada da lì a Mochumi, cittadina di poche anime nella campagna peruviana. È lì che ci conduce Janina Sesa, ex direttrice della Caritas di Chiclayo, che lavorò a fianco di Prevost in questo progetto. Tante vite umane. Si contano 5.000 persone assistite a Chiclayo, 2.000 a Mochumi. Un'iniziativa che contribuì ad avvicinare ancora di più queste comunità al loro vescovo. .