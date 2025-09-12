Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa

La Globalizzazione dell'indifferenza che Papa Francesco denunciò, proprio a partire da Lampedusa, sembra oggi essersi mutata in una globalizzazione dell'impotenza. Davanti all'ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare. Cosa posso fare io davanti a mali così grandi? La globalizzazione dell'impotenza è figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori. Allora sembra che noi non possiamo nulla. Invece no, la storia è devastata dai prepotenti, ma è salvata dagli umili. .