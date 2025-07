Papa Leone XIV: "Liberare anziani da solitudine"

"È arrivato il tempo della liberazione degli anziani, liberazione dalla solitudine e dall'abbandono". Lo sottolinea Papa Leone nel messaggio per la quinta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, il prossimo 27/07. Il tema scelto ancora una volta è la speranza nel solco di uno dei punti cari a Papa Francesco, Prevost festeggia gli anziani e lo fa con parole forti, "La liberazione dalla solitudine". "Per cercarla il Pontefice sottolinea, è necessario lavorare per un cambiamento che restituisca agli anziani stima e affetto". "Così ogni parrocchia, ogni associazione, ogni gruppo ecclesiale scrive, è chiamato a diventare protagonista della rivoluzione della gratitudine e della cura. Da realizzare facendo visita frequentemente agli anziani". Perché per Papa Leone XIV, visitare un anziano è un modo per incontrare Gesù, che ci libera dall'indifferenza e dalla solitudine. .