Papa Leone XIV: No spazio per odio

Dopo il NO al riarmo con le sue false propagande, Papa Leone XIV torna a ribadire il suo invito alla pace. Il Pontefice infatti sottolinea come la liturgia della messa per l'ordinazione di 32 nuovi sacerdoti abbia un compito. "Il profeta Ezechiele ci parla di Dio, come di un pastore che passa in rassegna il suo gregge, contando le sue pecore una per una. Va in cerca di quelle perdute, cura quelle ferite, sostiene quelle deboli e malate. ci ricorda così in un tempo di grandi e terribili conflitti che l'amore del Signore, da cui siamo chiamati a lasciarci abbracciare e plasmare, è universale e che ai suoi occhi, e di conseguenza anche ai nostri, non c'è posto per divisioni e odi di alcun tipo". In 32 sono stati ordinati da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, "Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo, e nell'insegnamento della fede cattolica"? "Sì, lo voglio". 10 Cardinali, 300 Vescovi 3300 Sacerdoti, e 70 Diaconi a concelebrare con il Pontefice. Ai nuovi sacerdoti. Papa Prevost raccomanda "Non lasciatevi affascinare da modelli di successo discutibili e inconsistenti. Siate segno di unità e pace per il mondo". E poi ancora per loro vivere la carità pastorale, armonizzare le differenze perché nessuno possa sentirsi estraneo perché nessuno vada perduto. .