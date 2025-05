"Non cercate altro potere, siate credibili e trasparenti". Papa Leone XIV ordina 11 nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, e a loro ribadisce il no ai privilegi, la necessità di credibilità e trasparenza. "Insieme allora, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita. inviata a una umanità ferita. dentro una creazione ferita. Non siamo ancora perfetti, ma è necessario essere credibili". I nuovi sacerdoti al Pontefice promettono filiale, rispetto e obbedienza. Nei giorni del Giubileo delle famiglie, dei giovani, dei nonni e degli anziani, con diverse attività sparse in città, Papa Prevost accoglie i nuovi sacerdoti e ricorda loro l'umiltà, l'attenzione agli altri, la trasparenza, non cercare altro potere esorta. "L'autoreferenzialità spegne il fuoco dello spirito missionario. La Chiesa è costitutivamente estroversa. Come estroverse sono la vita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Voi farete vostre le sue parole in ogni Eucaristia. E per voi e per tutti. Dio, nessuno l'ha mai visto, si è rivolto a noi, è uscito da sé. Il figlio ne è diventato l'esegesi, il racconto vivo, e ci ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non cercate, non cerchiamo altro potere". L'agenda di Papa Leone XIV si va componendo, oltre che degli impegni giubilari, anche di quelli istituzionali. Il 06/06, infatti, riceverà in Vaticano il Presidente della Repubblica Mattarella. .