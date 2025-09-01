Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi

L'unità sia un oggetto irrinunciabile dei vostri sforzi, ma non solo, sia anche il criterio di verifica del vostro agire e lavorare insieme. Perché ciò che unisce è da Lui, ma ciò che divide non può esserlo. In proposito, ci viene anche qui un aiuto di Sant'Agostino che, sempre commentando il miracolo di Pentecoste, osserva come allora le diverse lingue che un uomo poteva parlare erano il segno della presenza dello Spirito Santo, così ora è l'amore per l'unità. Il segno della presenza, della Sua presenza. .