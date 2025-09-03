Papa Leone XIV: "Uomo non si realizza nel potere"

"Impariamo l'arte di chiedere senza vergogna e di offrire senza calcolo". Papa Leone XIV nel corso dell'Udienza Generale indica la via: "L'uomo non basta a se stesso, è necessario imparare a chiedere in un mondo in cui la realizzazione non è nel possesso" "Sulla Croce Gesù ci insegna che l'uomo non si realizza nel potere, ma nell'apertura fiduciosa all'altro, persino quando ci è ostile e nemico. La salvezza non sta nell'autonomia, ma nel riconoscere con umiltà, il proprio bisogno e nel saperlo liberamente esprimere". "Infatti non c'è nulla di più umano, nulla di più divino del saper dire ho bisogno", dice Papa Leone davanti ai fedeli in piazza San Pietro, soprattutto adesso. "Viviamo in un tempo che premia l'autosufficienza, l'efficienza, la prestazione. Eppure il Vangelo ci mostra che la misura della nostra umanità, non è data da ciò che possiamo conquistare, ma dalla capacità di lasciarci amare e quando serve anche aiutare". Il Papa esprime poi vicinanza al popolo sudanese piegato e stremato. "È tempo di avviare un dialogo serio, sincero e inclusivo tra le parti, per porre fine al conflitto e restituire al popolo, dice il Pontefice, speranza, dignità e pace". .