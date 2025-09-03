Papa Leone XIV: "Uomo non si realizza nel potere"

00:01:38 min
1 ora fa

"Impariamo l'arte di chiedere senza vergogna e di offrire senza calcolo". Papa Leone XIV nel corso dell'Udienza Generale indica la via: "L'uomo non basta a se stesso, è necessario imparare a chiedere in un mondo in cui la realizzazione non è nel possesso" "Sulla Croce Gesù ci insegna che l'uomo non si realizza nel potere, ma nell'apertura fiduciosa all'altro, persino quando ci è ostile e nemico. La salvezza non sta nell'autonomia, ma nel riconoscere con umiltà, il proprio bisogno e nel saperlo liberamente esprimere". "Infatti non c'è nulla di più umano, nulla di più divino del saper dire ho bisogno", dice Papa Leone davanti ai fedeli in piazza San Pietro, soprattutto adesso. "Viviamo in un tempo che premia l'autosufficienza, l'efficienza, la prestazione. Eppure il Vangelo ci mostra che la misura della nostra umanità, non è data da ciò che possiamo conquistare, ma dalla capacità di lasciarci amare e quando serve anche aiutare". Il Papa esprime poi vicinanza al popolo sudanese piegato e stremato. "È tempo di avviare un dialogo serio, sincero e inclusivo tra le parti, per porre fine al conflitto e restituire al popolo, dice il Pontefice, speranza, dignità e pace". .

Israele satellite spiaIsraele satellite spia
mondo
Israele, lanciato satellite spia Ofek 19 nello Spazio
00:01:01 min
| 18 minuti fa
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionaliParata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
mondo
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
00:00:25 min
| 46 minuti fa
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con ITrump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con I
mondo
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con IA
00:01:31 min
| 1 ora fa
Droni israeliani attaccano contingente unifil in libanoDroni israeliani attaccano contingente unifil in libano
mondo
Droni israeliani attaccano contingente Unifil in Libano
00:01:57 min
| 1 ora fa
Cina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e paceCina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e pace
mondo
Cina, parata militare per 80 anni fine II guerra Mondiale
00:02:09 min
| 2 ore fa
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla ParataCina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
mondo
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
00:00:18 min
| 2 ore fa
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata VittoriaXi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
mondo
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
00:00:19 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR PAPA POTEREERROR! ESTR PAPA POTERE
mondo
Papa Leone XIV: "L'uomo non si realizza nel potere"
00:00:26 min
| 2 ore fa
Soccorsi terremoto in AfghanistanSoccorsi terremoto in Afghanistan
mondo
Terremoto Afghanistan, oltre 1.400 morti; migliaia i feriti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Proteste a Gerusalemme per GazaProteste a Gerusalemme per Gaza
mondo
Gerusalemme, proteste per ostaggi e fine della guerra
00:01:00 min
| 3 ore fa
Eruzione vulcano HawaiiEruzione vulcano Hawaii
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 3 ore fa
BRasile, processo BolsonaroBRasile, processo Bolsonaro
mondo
Brasile, processo a Jair Bolsonaro per tentato golpe
00:01:00 min
| 3 ore fa
