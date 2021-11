Papa: Mondo e Polonia hanno bisogno uomini da cuore grande

Domani in Polonia ricorre la festa nazionale dell'indipendenza. Ringraziando il Signore per il dono della libertà, ricordiamoci che, come diceva San Giovanni Paolo II, questa libertà dev'essere gestita sulla base dell'amore di Dio, della patria e dei fratelli. Oggi il mondo e la Polonia hanno bisogno di uomini di cuore grande, che servano con umiltà e amore, che benedicono e non maledicono, che conquistano la terra con la benedizione. Con l'augurio di pace e di ogni bene affido a Dio tutti i polacchi e li benedico di cuore.