Combattere lo sfruttamento, in particolare quello minorile. Questa è la strada maestra per costruire un futuro migliore per tutta la società. Alcuni Paesi hanno avuto la saggezza di scrivere i diritti dei bambini. I bambini hanno diritti. Cercate voi, su WhatsApp, quali sono i diritti del bambino. E allora possiamo chiederci: io cosa posso fare? Prima di tutto dobbiamo riconoscere che vogliamo sradicare il lavoro minorile, non possiamo esserne complici.