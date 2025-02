Papa, nuova crisi di broncospasmo: prognosi resta riservata

Gemelli di Roma. Tutto per un broncospasmo che ha causato un episodio di vomito con inalazione e un conseguente repentino peggioramento del quadro respiratorio. Un episodio che potrebbe sembrare banale, ma che si innesta in un quadro delicato. I medici sono intervenuti prontamente, hanno praticato la ventilazione non invasiva e risolto la crisi. Bergoglio è rimasto sempre vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. Potrebbero servire 24-48 ore per determinare un miglioramento del quadro clinico, la prognosi resta riservata. Per la terza domenica consecutiva il testo della preghiera dell'Angelus potrebbe essere semplicemente diffuso. Difficile che il Papa possa leggerlo in qualche forma. Annullata anche la sua partecipazione alle funzioni del mercoledì delle ceneri. Sarà il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore, a presiedere le celebrazioni del 5 marzo nella Chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino a Roma. Anche nel 2022 Bergoglio non presiedette i riti che segnano l'avvio della Quaresima. In quell'occasione fu impedito da un problema al ginocchio. La comunità cattolica si stringe attorno alla sua guida e prega. In piazza San Pietro ogni sera alle 21, la recita del Rosario. Ma sono numerose le iniziative di preghiera per Papa Francesco. Durante la Messa che viene detta ogni giorno al Gemelli, il Cappellano dell'ospedale ha detto Non sta parlando, ma tornerà presto a farlo. E poi sui social e boom di interazioni più centoventi per cento i follower del profilo Instagram del Pontefice. Dal 14 febbraio Papa Francesco, infine, in italiano, inglese e spagnolo, è una delle ricerche più gettonate sui social network. Nicola Schi Sky Tg ventiquattro .