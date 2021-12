Papa: operazione al colon? Non ho cambiato ritmi

Natale, per i cristiani giorno solenne che ricorda la nascita di Cristo, per tutti un giorno che evoca la festa. In piazza San Pietro quest'anno il presepe arriva dal Cile realizzato da una comunità delle Ande, il gigantesco abete di 28 mesi dal Trentino. Notte di Natale nelle chiese del mondo si celebra la messa della notte Santa a Betlemme nella Basilica che ricorda il luogo dove 2000 anni fa nacque Gesù la messa sarà officiata dal Patriarca di Gerusalemme dei latini Pierbattista Pizzaballa; in Vaticano dentro la basilica di San Pietro Papa Francesco celebrerà alle 19:30, la messa trasmessa in Mondovisione, a concelebrare con lui cardinali Vescovi e sacerdoti. Il coro è quello della Cappella Sistina; dopo L'Antico canto della kalenda, le campane suoneranno a festa e nella Basilica si accenderanno le luci per indicare che con quella nascita si dileguano le tenebre del mondo, e Bergoglio toglierà il velo alla statua del Bambin Gesù. Poi il giorno di Natale alle 12, dal balcone centrale sulla facciata della Basilica di San Pietro, si affaccerà il Papa per leggere il messaggio di Natale, e di certo un lungo passaggio sarà dedicato alla pandemia; al termine Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi alla città di Roma e al mondo. In questo Natale penso ai poveri, come sempre, dice Bergoglio in un'intervista ai quotidiani Repubblica e La Stampa; Gesù è nato povero e Maria non aveva un luogo adeguato per dormire. Poi penso a tutti i dimenticati, gli abbandonati, gli ultimi, e in particolare, i bambini abusati e schiavizzati. A me fa piangere e arrabbiare sentire le storie di adulti vulnerabili e di bimbi che vengono sfruttati; e Francesco confida di stare bene in salute e che l'operazione al colon di 5 mesi fa non gli ha fatto cambiare abitudini.