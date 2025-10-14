Papa: "Preoccupante calo natalità"

Negli ultimi decenni assistiamo in Europa, come sappiamo, al fenomeno di un notevole calo della natalità. Ciò richiede impegno nel promuovere scelte a vari livelli in favore della famiglia, sostenendone gli sforzi, promuovendone i valori, tutelandone i bisogni e i diritti. Padre, madre, figlio, figlia, nonno, nonna sono, nella tradizione italiana, parole che esprimono e suscitano naturalmente sentimenti di amore, rispetto e dedizione, a volte eroica, al bene della comunità domestica e dunque a quello di tutta la società.

Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade
Proteste in Madagascar dopo la fuga del presidente Rajoelina
Gaza, Miliziani di Hamas giustiziano sette uomini
Arizona, cane ferito in un canyon: salvato con un elicottero
Drone sorvola le macerie di Gaza City dopo la tregua
Gaza, camion di aiuti attraversa il mercato di Khan Younis
Inondazioni e frane in Messico: diverse vittime e dispersi
Alaska, tifone Halong causa inondazioni e allagamenti
Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare
Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship
Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale
Egitto, Trump su Meloni: "Bella donna e grande politica"
