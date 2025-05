Papa Prevost padrino di battesimo, la storia dal Perù

Ci mostra con orgoglio le immagini del suo battesimo Mildred, l'aiutano a rivivere quel giorno, oggi che è una ragazza di 29 anni, mamma di due bambini. Era il 10/8 del 1996 e l'uomo che le fece da padrino era Robert Francis Prevost, allora un sacerdote agostiniano. Meno di 25 anni dopo diventerà il capo della Chiesa cattolica. Importante come il nome che porta Mildred per l'appunto, che le è stato dato per una ragione precisa. Mildred, dopo l'intervista ci porta a conoscere il padre Hector, impegnato come ogni giorno, insieme con la moglie, nella sua attività di pollivendolo al mercato di Chulucanas. È proprio in questo piccolo centro nel nord del Perù, che arrivò a metà degli anni 80, allora giovane missionario, il futuro conformavo per 25 por 25 no? I fuimos e il padre Roberto, il padre Roberto in in Perù. A Chulucanas poco è cambiato. La piccola chiesa in cui celebrava messa è rimasta uguale, così come l'affetto riservatogli da questa famiglia e dalla comunità locale. Un legame nato allora che non si è mai spezzato. Paolo Fratter, comunità locale, un legame nato allora che non si è mai spezzato. .