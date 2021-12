Papa: Vescovo Parigi? Dimissioni causa gossip

L'ultimo appuntamento del viaggio del Papa a Cipro e in Grecia è ad Atene, con i giovani, e Francesco li incita a non lasciarsi sedurre dalle sirene del consumismo ma dalla bellezza del Cristianesimo. Poi qui, nell'aereo che lo riporta a Roma, abituale conferenza stampa di Francesco: parla dei temi del viaggio e non solo. Bergoglio parla del settantenne Arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, di cui ha accettato le dimissioni. "Ho dovuto farlo per il chiacchiericcio ma il suo peccato della carne non è il più grave". "C'è il pericolo, dice, è stato condannato! Ma chi lo ha condannato? Eh, l'opinione pubblica, il chiacchiericcio. Ma cosa ha fatto? Non sappiamo.. qualcosa. E voi non saprete perché. Perché è stata una mancanza di lui, una mancanza contro al sesto comandamento, ma non totale, ma.. le piccole carezze, i massaggi che lui faceva alla segretaria. Così sta l'accusa. Questo è peccato. Ma non è dei peccati più gravi, eh". Il Papa annuncia che presto potrebbe incontrare il Patriarca ortodosso di Russia, Kirill. Sarebbe la prima volta: avvenimento storico. "Potrebbe avvenire in Finlandia ma sono pronto ad andare a Mosca o ovunque". Poi parla della democrazia che è in pericolo a causa di populismi e governi sovranazionali e del documento che suggeriva ai funzionari della Commissione Europea di non utilizzare la parola Natale perché divisiva e di optare invece per un termine neutro. "È un anacronismo questo. Questo, nella storia, tanti.. tante dittature hanno cercato di farlo. Pensa Napoleone. Da lì. Pensa la dittatura nazista, la comunista. È una moda, una laicità annacquata. Acqua distillata".