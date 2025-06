Sabato 14 giugno, per il suo 79º compleanno, Donald Trump ha presieduto una parata militare a Washington celebrando i 250 anni dell’esercito americano. L’evento, da lui fortemente voluto, ha incluso un giuramento collettivo di 250 nuovi militari. La giornata è stata però segnata da proteste in diverse città. In migliaia hanno marciato contro la sua presidenza.