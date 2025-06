A Parigi centinaia di taxi hanno bloccato l’autostrada A6 per protestare contro una riforma che taglierà le tariffe per i trasporti medici rimborsati dalla sanità pubblica. I tassisti temono di perdere gran parte delle loro entrate e minacciano di vendere le loro licenze. La proposta prevede una tariffa base di 13 euro più un costo a chilometro, ma i conducenti dicono che non copre i costi reali, soprattutto nelle zone rurali.