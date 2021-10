Parla Alec Baldwin, Alina Hutchins era mia amica

Alec Baldwin parla per la prima volta del tragico incidente costato la vita ad Alina Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa da un colpo di pistola partito proprio dall'arma di Baldwin, sul set di "Rust", mentre l'attore stava ripetendo una scena. Nei giorni scorsi era emerso dalle indagini che la pistola sarebbe stata utilizzata da alcuni componenti della troupe, con proiettili veri e per gioco, soltanto qualche giorno prima di finire nelle mani di Baldwin. Il che potrebbe spiegare perché l'arma non fosse caricata a salve ma contenesse una vera pallottola.