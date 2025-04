Nella regione di Luhansk, controllata dalla Russia, l’attesa della Pasqua è segnata da un forte desiderio di pace. I residenti sperano in una tregua che ponga fine a oltre tre anni di conflitto. Volontari hanno distribuito dolci pasquali nei villaggi colpiti dalla guerra. In città come Toshkivka e Nyzhnje, la popolazione vive tra i segni della distruzione e senza servizi essenziali, attendendo con speranza una fine alle ostilità.