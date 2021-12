Olaf Scholz è il nuovo cancelliere della Germania. Il leader della Spd ha giurato al Bundestag. Guiderà un governo sostenuto da Spd, Verdi e liberali, che la stampa tedesca ha ribattezzato (partendo dai colori dei partiti) Ampel Koalition, coalizione semaforo. In seguito si è incontrato con Angela Merkel, di cui era vice cancelliere nel governo precedente, per il passaggio di consegne. Credit: Bundesregierung via Storyful.