Per l'ennesima volta i giudici Egiziani dovranno decidere se prorogare o meno la detenzione senza processo di Patrick Zaki. Lo studente Egiziano dell'Università di Bologna è indagato per cinque diversi capi d'accusa, minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione e diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo, reati per i quali rischia l'ergastolo, nonostante a tutt'oggi l'accusa non abbia fornito alcuna prova a sostegno delle proprie tesi. Il giovane che oggi ha 29 anni, fu arrestato l'otto Febbraio 2020, al rientro in patria e da quel giorno ogni richiesta di remissione in libertà fatta dai suoi legali è caduta sistematicamente nel vuoto. Udienza dopo udienza per oltre 15 volte la Corte ha sempre ritenuto che sussistano i presupposti per la detenzione del giovane, l'ultima volta il primo marzo, quando furono comminati altri 45 giorni di carcere. La legge di Egiziana prevede che una persona possa trascorrere al massimo 24 mesi in cella in attesa di giudizio, Patrick Zaki è già al quattordicesimo mese di reclusione nella prigione di Tora, in condizioni igienico-sanitarie pessime sottoposto ad una pressione psicologica che lo sta spingendo allo stremo. Gli appelli al rispetto dei diritti umani dell'Italia, dell'Europa e di Organizzazioni Internazionali sono sistematicamente caduti nel vuoto, anche questa volta nulla lascia presagire una maggiore attenzione della Corte.