Patti Lateranensi, Parolin: no a deportazione palestinesi

bilaterale Italia Santa Sede a Palazzo Borromeo per l'anniversario dei patti lateranensi, il 96esimo e il 41esimo dell' accordo di modifica del concordato. i presidenti di Camera e Senato, e per la Santa Sede il i presidenti di Camera e Senato, e per la Santa Sede il il presidente Cardinal Matteo Zuppi. Sul tavolo la il ardinale Matteo Zuppi. Sul tavolo la la questione migranti, il piano Trump. E proprio sul progetto del neo presidente degli Stati Uniti di trasferire la popolazione palestinese, il segretario di Stato Vaticano è chiaro nessuna deportazione. "Questa è uno dei punti fondamentali della Santa Sede. Nessuna deportazione, nessuna deportazione. Anche perché, appunto, qualcuno ha sottolineato anche da parte italiana che questo creerebbe anche una nuova crisi delle migrazioni". In Ucraina si lavori per una pace giusta, dice il segretario di Stato Parolin. "Ci sono tanti movimenti, tanti spiragli. Ecco, speriamo che si concretizzino e che veramente si possa arrivare ad una pace, una pace che per essere solida, per essere duratura deve essere una pace giusta. Quindi deve, come dire coinvolgere tutti gli attori che sono in gioco. Ecco, e tenere conto dei principi del diritto internazionale e delle dichiarazioni dell'Onu. che sono che sono in gioco. Ecco, e tenere conto dei principi del diritto internazionale e delle dichiarazioni dell'onu. Laura ceccherini s t g ventiquattro .