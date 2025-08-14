Perché il vertice Trump-Putin si tiene in Alaska

00:02:04 min
|
1 ora fa
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuocoTrump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
mondo
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
00:01:46 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza cityERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
mondo
Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
00:02:06 min
| 3 ore fa
Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
mondo
MO, protesta giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
00:01:39 min
| 3 ore fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 5 ore fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 5 ore fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 5 ore fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 5 ore fa
Ucraina, prosegue avanzata russa verso PokrovskUcraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
mondo
Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
00:01:38 min
| 6 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 7 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 8 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 9 ore fa
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuocoTrump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
mondo
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
00:01:46 min
| 2 ore fa
ERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza cityERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
mondo
Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
00:02:06 min
| 3 ore fa
Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
mondo
MO, protesta giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
00:01:39 min
| 3 ore fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 5 ore fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 5 ore fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 5 ore fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 5 ore fa
Ucraina, prosegue avanzata russa verso PokrovskUcraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
mondo
Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
00:01:38 min
| 6 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 7 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 8 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità