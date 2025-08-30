Perù, scultura di rospi rivela antica crisi climatica

1 ora fa

Archeologi in Perù hanno trovato una scultura di due rospi e figure antropomorfe nel sito di Vichama, a 160 km da Lima, datata 3.800 anni fa. La scoperta, annunciata il 28 agosto, conferma che la civiltà sorta dopo il crollo della città di Caral scomparve a causa di devastanti cambiamenti climatici. I simboli ritrovati rappresentano fertilità e culto dell’acqua dopo gravi siccità, mentre i resti umani scolpiti mostrano segni di malnutrizione. Secondo gli studiosi, il clima globale determinò la fine non solo di Caral, ma anche di altre civiltà in diverse regioni del mondo.

