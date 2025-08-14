L'ex presidente ucraino Petro Poroshenko ospite a SkyTg24

00:09:46 min
|
1 ora fa
ERROR! FLUT1408009ERROR! FLUT1408009
mondo
Greenpeace, opera d’arte su piattaforma di gas per protesta
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
iraqiraq
mondo
Caldo estremo, a Karbala pellegrinaggio sciita con 47 gradi
00:01:00 min
| 1 ora fa
India, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 mortiIndia, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 morti
mondo
India, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 morti
00:00:30 min
| 2 ore fa
Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a LondraVertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra
mondo
Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativaGuerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa
mondo
Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa
00:01:54 min
| 2 ore fa
Incendi a LeÃ³n, Spagna chiede aiuto a partner UEIncendi a LeÃ³n, Spagna chiede aiuto a partner UE
mondo
Incendi a Leon, Spagna chiede aiuto a partner UE
00:00:51 min
| 5 ore fa
Russia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feritiRussia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feriti
mondo
Russia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feriti
00:00:40 min
| 6 ore fa
Pompei, turista scozzese denunciato per furto di repertiPompei, turista scozzese denunciato per furto di reperti
mondo
Pompei, turista scozzese denunciato per furto di reperti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Attacco con drone ucraino ferisce tre persone a BelgorodAttacco con drone ucraino ferisce tre persone a Belgorod
mondo
Attacco con drone ucraino ferisce tre persone a Belgorod
00:01:00 min
| 7 ore fa
Incendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientaleIncendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientale
mondo
Incendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientale
00:01:00 min
| 7 ore fa
Serbia, scontri e proteste contro il governo di VucicSerbia, scontri e proteste contro il governo di Vucic
mondo
Serbia, scontri e proteste contro il governo di Vucic
00:01:00 min
| 7 ore fa
Proteste WashingtonProteste Washington
mondo
Proteste a Washington contro posti di blocco voluti da Trump
00:01:00 min
| 8 ore fa
ERROR! FLUT1408009ERROR! FLUT1408009
mondo
Greenpeace, opera d’arte su piattaforma di gas per protesta
00:01:00 min
| 1 ora fa
iraqiraq
mondo
Caldo estremo, a Karbala pellegrinaggio sciita con 47 gradi
00:01:00 min
| 1 ora fa
India, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 mortiIndia, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 morti
mondo
India, forti piogge nel Kashmir: almeno 12 morti
00:00:30 min
| 2 ore fa
Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a LondraVertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra
mondo
Vertice Trump-Putin, Zelensky incontra Starmer a Londra
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativaGuerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa
mondo
Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa
00:01:54 min
| 2 ore fa
Incendi a LeÃ³n, Spagna chiede aiuto a partner UEIncendi a LeÃ³n, Spagna chiede aiuto a partner UE
mondo
Incendi a Leon, Spagna chiede aiuto a partner UE
00:00:51 min
| 5 ore fa
Russia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feritiRussia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feriti
mondo
Russia, drone ucraino colpisce condominio: 13 feriti
00:00:40 min
| 6 ore fa
Pompei, turista scozzese denunciato per furto di repertiPompei, turista scozzese denunciato per furto di reperti
mondo
Pompei, turista scozzese denunciato per furto di reperti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Attacco con drone ucraino ferisce tre persone a BelgorodAttacco con drone ucraino ferisce tre persone a Belgorod
mondo
Attacco con drone ucraino ferisce tre persone a Belgorod
00:01:00 min
| 7 ore fa
Incendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientaleIncendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientale
mondo
Incendi devastano il sud Europa e il Mediterraneo orientale
00:01:00 min
| 7 ore fa
Serbia, scontri e proteste contro il governo di VucicSerbia, scontri e proteste contro il governo di Vucic
mondo
Serbia, scontri e proteste contro il governo di Vucic
00:01:00 min
| 7 ore fa
Proteste WashingtonProteste Washington
mondo
Proteste a Washington contro posti di blocco voluti da Trump
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità