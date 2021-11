Piano infrastrutture, Biden: "Un passo monumentale"

Il Presidente degli Stati Uniti, dopo la batosta elettorale con la vittoria repubblicana in Virginia, il successo democratico al fotofinish in New Jersey, torna a sorridere. Lo fa con l'approvazione della legge sulle infrastrutture, che a suo dire è un passo monumentale per gli Stati Uniti. Una legge da circa 1.300 miliardi che modernizzerà il Paese, grazie ai lavori che verranno fatti su strade, autostrade, linee ferrate, condutture idriche per portare acqua potabile ovunque e potenziamento della banda larga. Il sì alla legge, che era stata approvata al Senato mesi fa con un voto bipartisan, è arrivato dopo una lunga battaglia interna al Partito Democratico, tra moderati e progressisti, con quest'ultimi che chiedevano anche il sì, da parte dei moderati, sull'altra legge in attesa di approvazione che prevede circa 1.800 miliardi per Welfare e Clima. L'accordo tra le parti, è arrivato dopo un lungo stallo e prevede che il piano sociale sarà varato entro il 15 novembre, se le stime di spesa elaborate dall'ufficio di controllo sul budget del Congresso, coincideranno con quelle della Casa Bianca. Intanto Joe Biden, si gode il successo e promette che la legge non sarà finanziata tassando la classe media. Il pacchetto appena approvato, rappresenta uno dei pilastri dell'agenda economica della Casa Bianca ed è il provvedimento più importante varato dal Congresso, da quando Joe Biden si è insediato, insieme al pacchetto da 1.900 miliardi di dollari, approvato la scorsa primavera per l'economia e contrastare la pandemia. Nei piani di Biden, la legge creerà milioni di posti di lavoro ben pagati. A pensarla diversamente invece, l'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale sostiene che questa legge, non farà altro che tartassare gli americani e porterà il Partito Democratico a perdere la maggioranza alla Camera, nelle elezioni di metà mandato del 2022.