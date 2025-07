In New Mexico, il livello del fiume Rio Ruidoso è aumentato bruscamente in pochi minuti, spingendo le autorità a dichiarare un’emergenza per inondazioni improvvise. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, il fiume ha raggiunto un’altezza provvisoria record di 6,16 metri. Un padre e due figli sono stati travolti dalla piena e sono in corso le operazioni di ricerca .