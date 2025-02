Pina Picierno e Gaetano Pedullà a Generazione Europa

Io ho dato della fascista all'Onorevole Picerno per il semplice motivo che lei ha dato del fascista, non a una singola persona, ma al Movimento 5 Stelle che sinceramente, Onorevole Picerno, si è stancato degli insulti, questi sui suoi. Questa è l'intervista che stamattina è uscita sul quotidiano La Repubblica in cui dice, Onorevole Picerno, a meno che ora non smentisca in diretta, dice che sicuramente il Movimento 5 Stelle e Lega la penso allo stesso modo. Il Movimento 5 Stelle vuole un'Europa debolissima tra potenze forti, anche in questo caso sono in ottima compagnia della Lega e dei Sovranisti di Orban. Se lei pensa che noi abbiamo a che fare con Orban, le ricordo che quando è venuto nel Parlamento europeo noi gli abbiamo cantato Bella ciao. Lei non mi sembra che era tra quelli che ha fatto quella cosa. No, cara vicepresidente, è il PD che vota con Fratelli d'Italia tutte le cose dove si danno armi, 16 pacchetti di armi, siete voi. Tra l'altro sull'uso delle armi in Ucraina avete votato in otto modi diversi. .