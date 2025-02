Pina Picierno e Gaetano Pedullà a Generazione Europa

"Potrebbe allora, a questo punto, dire il collega che potrebbe dare del fascista anche a Mattarella per le parole che ha pronunciato Mattarella rispetto alle... Io mi sono pronunciata, non la sto buttando in caciara, Pedullà. Perché voi dovete essere seri e coerenti e non buttarla in caciara. Perché quando parliamo di questioni molto serie, io ho difeso il presidente Mattarella, lo rifarei altre mille volte, per l'attacco violento, vergognoso, vergognoso, che ha subito da la Federazione russa per le parole che ha pronunciato in una lectio meravigliosa, ok? Dove ha pronunciato parole molto chiare e ha parlato di guerra, di aggressione russa. Vorrei capire cosa pensate voi di queste parole e questo mi serve anche per dire, perché lei mi ha chiesto è di sinistra mandare con la solita retorica facilona, di cui non abbiamo bisogno, perché a noi non serve un dibattito polarizzato e superficiale. A noi serve, rispetto ai grandi temi che stanno nel mondo, ai grandi conflitti che stanno nel mondo, dire la verità e stare sul merito". .