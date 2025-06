Pizzaballa: "Allibito, fame usata come arma di guerra"

"Veramente devo confessare che sono allibito anch'io a vedere quelle immagini. Ripeto, non so quali siano le responsabilità e i fatti, saranno accertati, forse saranno accertati. Però mai avrei pensato che nel 2025 saremmo arrivati a questo punto e soprattutto a usare la fame come arma di guerra. E non so se si può dire, ma anche il cinismo di certe scelte". "Quali scelte ad esempio?" "Scelte di impedire l'ingresso sistematico di aiuti, ecco. La incapacità di avere empatia, desiderio di cercare il bene, il bene comune, ecco. Sembrano cose dall'altro mondo, invece dovrebbe essere la prima preoccupazione per chi vive qui, ma per chiunque abbia un minimo di responsabilità, sia essa politica, sociale o religiosa". .